Şans Topu sonuçları bu akşam gerçekleştirilecek olan 873. hafta çekilişiyle birlikte belli olacak. Şans Topu'nda geçen hafta büyük ikramiyenin kimseye çıkmaması bu akşamki ikramiyeyi de heyecanı da katlıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak olan 7 Mart 2018 Şans Topu çekilişine dair detaylar haberimizde.

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Her hafta Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi (MPİ) Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenmesi ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, en geç saat 21:45'te milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir. Şans Topu sonuçlarının açıklandığı ekranda kazanan numaralar, ikramiye bilgisi, büyük ikramiyenin isabet ettiği il/ilçe bilgisi ve çekilişin videosu yer almaktadır.

Şans Topu çekilişini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar, saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına giriş yaparak çekilişi canlı olarak izleyebilir.

GEÇEN HAFTAKİ ŞANS TOPU SONUÇLARI - 28 ŞUBAT 2018

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye olan 789 bin 141 lira bir sonraki haftaya devretti. 28 Şubat Şans Topu çekilişinde; 5 bilen 20 kişi 3 bin 945 lira 75 kuruş, 4+1 bilen 167 kişi 473 lira, 4 bilen 2 bin 434 kişi 43 lira 25 kuruş, 3+1 bilen 5 bin 720 kişşi 23 lira 15 kuruş, 3 bilen 79 bin 892 kişi 4 lira 60 kuruş, 2+1 bilen 57 bin 639 kişi 6 lira 40 kuruş, 1+1 bilen 202 bin 669 kişi 3 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 789.141,73 TL 5 bilen kişi sayısı : 20 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.945,75 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 167 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 473,00 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.434 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 43,25 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.720 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 79.892 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,60 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 57.639 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,40 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 202.669 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL

ŞANS TOPU'NUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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