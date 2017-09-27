Çarşamba akşamları çekilen Şans Topu için bu hafta da sonuçlar büyük heyecanla bekleniyor. Binlerce vatandaşın oynadığı Şans Topu'nda sonuçlar bu akşam belirlenecek ve büyük ikramiyeyi kazanan talihli veya talihliler olacak. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta? Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir? İşte bu haftanın Şans Topu çekilişine dair detaylar...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu'nda, 850. hafta heyecanı yaşıyor. Şans Topu oynayan ve kazanan numaraları bekleyen binlerce vatandaş, çekilişin saat kaçta yapılacağını merak ediyor.
MPİ Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda yapılan Şans Topu çekilişleri, düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması ve kazanan numaraların duyurulması ise en geç 21:45'tir. Sonuçları merakla bekleyen vatandaşlar, en geç 21:45'te Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirler.
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Şans Topu çekilişleri tamamlandıktan sonra, sonuçlar ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyurulur. Sonuçların açıklandığı sayfada vatandaşlar ikramiye bilgileri, kazanan numaralar ve çekilişin videosuna erişebilir.
Sonuçları öğrenmek isteyenlerin en geç 21:45'te www.mpi.gov.tr adresine girmesi yeterlidir. Sonuçlar açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Sonuçları Habertürk Şans Oyunları sayfasından da görüntüleyebilirsiniz.
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BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞTE 703 BİN 597 LİRA DEVRETTİ
20 Eylül 2017 Şans Topu sonuçları: 10 - 18 - 28 - 30 - 32 + 04
Şans Topu'nun bir önceki hafta yapılan 849. çekilişinde 5+1 bilen olmadı ve büyük ikramiye olan 703 bin 597 lira 77 kuruş haftaya devretti. Çekilişte 5 bilen 24 kişi 2 bin 932'şer lira, 4+1 bilen 220 kişi 320 lira 35'er kuruş, 4 bilen 3 bin 86 kişi 30 lira 40'ar kuruş, 3+1 bilen 6 bin 427 kişi 18 lira 75'er kuruş, 3 bilen 84 bin 855 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2+1 bilen 60 bin 85 kişi 5 lira 55'er kuruş ve 1+1 bilen 186 bin 984 kişi de 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|1. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|703.597,77 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|24
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|2.932,00 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|220
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|320,35 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.086
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|30,40 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|6.427
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|18,75 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|84.855
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,85 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|60.085
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,55 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|186.984
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,35 TL
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