Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam gerçekleştirilecek. Her hafta Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda yapılan Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta? İşte detaylar...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Şans Topu sonuçları için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz hafta 5+1 bilen 1 talihlinin 810 bin 373 lira kazandığı Şans Topu'nda 875. hafta çekilişi de bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişleri, düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır.
Kazanan numaraların belli olması ve çekilişin tamamlanması en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, saat 21:45 itibarıyla Şans Topu sonuçlarını Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden görüntüleyebilir.
Şans Topu çekilişini canlı izlemek de mümkündür. Çekilişi canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret etmesi gerekmektedir. Çekiliş tamamlanana kadar bu ekran üzerinden Şans Topu çekilişi canlı olarak takip edilebilir.
ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA
Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 14 Mart 2018 tarihli 874. hafta çekilişinde 5+1 bilen 1 talihli 810 bin 373 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Hatay'ın Dörtyol ilçesinden oynadığı belirlendi.
14 Mart 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 02 - 07 - 10 - 16 - 21 + 09
Öte yandan çekilişte 5 bilen 24 kişi 3 bin 376 lira 60'ar kuruş, 4+1 bilen 248 kişi 326 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 882 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 770 kişi 20 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 99 bin 140 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2+1 bilen 62 bin 226 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1+1 bilen 200 bin 677 kişi de 3 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|1
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|810.373,40 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|24
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3.376,60 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|248
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|326,90 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.882
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|27,85 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|6.770
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|20,50 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|99.140
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,80 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|62.226
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|6,15 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|200.677
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,60 TL
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