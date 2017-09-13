Çarşamba akşamları çekilişi gerçekleştirilen ve 5+1 bilen kişi veya kişilerin büyük ikramiyeyi kazandığı Şans Topu'nda 848. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Peki Şans Topu saat kaçta çekiliyor? Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Çarşamba akşamları çekilen Şans Topu'nda 5+1 bilen kişi veya kişiler, büyük ikramiyenin sahibi olacak.

Şans Topu çekilişi düzenli olarak Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda yapılmaktadır. Çekilişin tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenmesi ise en geç 21:45'tir.

Şans Topu sonuçlarıyla birlikte çekilişin videosu ve ikramiye bilgileri yayınlanmaktadır. Vatandaşlar en geç 21:45'te Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirler.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu sonuçları ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların saat 21:45'ten itibaren www.millipiyango.gov.tr adresine girmeleri yeterlidir.

Aynı zamanda çekiliş sonuçları resmi olarak Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandığında Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedır. Şans Topu sonuçlarını Habertürk Şans Oyunları sayfasından da görüntüleyebilirsiniz.

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ŞANS TOPU'NDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYEYİ 1 KİŞİ KAZANDI

6 Eylül 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 02 - 06 - 11 - 13 - 26 + 06

Şans Topu'nun bir önceki hafta yapılan 847. hafta çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 697 bin 614 lira 60 kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda 5 bilen 16 kişi 4 bin 360 lira 85'er kuruş, 4+1 bilen 246 kişi 283 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 951 kişi 31 lira 55'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 638 kişi 15 lira 70'er kuruş, 3 bilen 83 bin 715 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2+1 bilen 62 bin 441 kişi 5 lira 25'er kuruş ve 1+1 bilen 189 bin 421 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 697.614,60 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 16 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.360,85 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 246 Kişi Başına Düşen İkramiye 283,60 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.951 Kişi Başına Düşen İkramiye 31,55 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 7.638 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 83.715 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,85 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 62.441 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,25 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 189.421 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 TL

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Şans Topu sonuçları

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