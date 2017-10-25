Şans Topu'nda 854. hafta heyecanı

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) her hafta Çarşamba günleri düzenlediği Şans Topu çekilişinde 854. hafta heyecanı yaşanıyor. Çekilişi bekleyen binlerce vatandaş, merakla çekilişin saat kaçta gerçekleştirileceğini araştırıyor. "Şans Topu çekilişi saat kaçta?" diye soran yüzbinlerce vatandaş büyük heyecanla çekilişi bekliyor. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte bu haftanın Şans Topu çekilişine dair detaylar...
ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
Her hafta Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, binlerce kişi tarafından bekleniyor. Çekiliş öncesinde "Şans Topu saat kaçta çekilecek?" diye soran vatandaşlar merakla sorunun yanıtını arıyor.
Şans Topu çekilişleri, her Çarşamba akşamı 21:15'te başlamaktadır. Şans Topu'nda 5+1 bilen, 5 bilen, 4+1 bilen, 4 bilen, 3+1 bilen, 3 bilen, 2+1 bilen ve 1+1 bilen vatandaşlara ikramiye verilmektedir.
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Şans Topu çekilişini bekleyen vatandaşlar öte yandan sonuçların nereden ve nasıl öğrenileceğini merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları en geç saat 21:45'ten sonra ilk ve resmi olarak www.mpi.gov.tr ve www.millipiyango.gov.tr adreslerinde yayınlanmaktadır.
Sonuçların açıklandığı sayfada büyük ikramiye kazanan il ve ilçe bilgisi, kazanan numaralar, ikramiye bilgisi ve çekilişin videosu da yer almaktadır.
ŞANS TOPU SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı zamanda Şans Topu sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da kazanan numaralar eklenmektedir. Habertürk Şans Oyunları sayfasından da Şans Topu sonuçları görüntülenebilir.
HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA
18 Ekim 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 01 - 02 - 15 - 16 - 25 + 12
Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 853. hafta çekilişinde;
5+1 bilen 1 kişi 725 bin 16 lira 95 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan il/ilçe Antalya-Kepez olarak belirlendi. Aynı zamanda 5 bilen 17 kişi 4 bin 264 lira 85'er kuruş, 4+1 bilen 170 kişi 427 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 646 kişi 36 lira 50'şer kuruş, 3+1 bilen 5 bin 689 kişi 21 lira 55'er kuruş, 3 bilen 75 bin 795 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2+1 bilen 55 bin 809 kişi 6 lira 5'er kuruş ve 1+1 bilen 189 bin 126 kişi de 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|1
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|725.016,95 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|17
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4.264,85 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|170
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|427,10 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|2.646
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|36,50 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|5.689
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|21,55 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|75.795
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4,45 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|55.809
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|6,05 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|189.126
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,45 TL
- şans topu
- Şans Topu sonuçları
- Şans Topu saat kaçta
- Şans Topu Çekilişi
- MPİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.