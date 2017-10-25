Şans Topu'nda 854. hafta heyecanı

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) her hafta Çarşamba günleri düzenlediği Şans Topu çekilişinde 854. hafta heyecanı yaşanıyor. Çekilişi bekleyen binlerce vatandaş, merakla çekilişin saat kaçta gerçekleştirileceğini araştırıyor. "Şans Topu çekilişi saat kaçta?" diye soran yüzbinlerce vatandaş büyük heyecanla çekilişi bekliyor. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte bu haftanın Şans Topu çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Her hafta Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, binlerce kişi tarafından bekleniyor. Çekiliş öncesinde "Şans Topu saat kaçta çekilecek?" diye soran vatandaşlar merakla sorunun yanıtını arıyor.

Şans Topu çekilişleri, her Çarşamba akşamı 21:15'te başlamaktadır. Şans Topu'nda 5+1 bilen, 5 bilen, 4+1 bilen, 4 bilen, 3+1 bilen, 3 bilen, 2+1 bilen ve 1+1 bilen vatandaşlara ikramiye verilmektedir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu çekilişini bekleyen vatandaşlar öte yandan sonuçların nereden ve nasıl öğrenileceğini merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları en geç saat 21:45'ten sonra ilk ve resmi olarak www.mpi.gov.tr ve www.millipiyango.gov.tr adreslerinde yayınlanmaktadır.

Sonuçların açıklandığı sayfada büyük ikramiye kazanan il ve ilçe bilgisi, kazanan numaralar, ikramiye bilgisi ve çekilişin videosu da yer almaktadır.

ŞANS TOPU SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aynı zamanda Şans Topu sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da kazanan numaralar eklenmektedir. Habertürk Şans Oyunları sayfasından da Şans Topu sonuçları görüntülenebilir.

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA

18 Ekim 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 01 - 02 - 15 - 16 - 25 + 12

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 853. hafta çekilişinde;

5+1 bilen 1 kişi 725 bin 16 lira 95 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan il/ilçe Antalya-Kepez olarak belirlendi. Aynı zamanda 5 bilen 17 kişi 4 bin 264 lira 85'er kuruş, 4+1 bilen 170 kişi 427 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 646 kişi 36 lira 50'şer kuruş, 3+1 bilen 5 bin 689 kişi 21 lira 55'er kuruş, 3 bilen 75 bin 795 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2+1 bilen 55 bin 809 kişi 6 lira 5'er kuruş ve 1+1 bilen 189 bin 126 kişi de 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 725.016,95 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 17 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.264,85 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 170 Kişi Başına Düşen İkramiye 427,10 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.646 Kişi Başına Düşen İkramiye 36,50 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 5.689 Kişi Başına Düşen İkramiye 21,55 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 75.795 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,45 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 55.809 Kişi Başına Düşen İkramiye 6,05 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 189.126 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,45 TL

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