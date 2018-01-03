Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Milyonlarca aday, her hafta Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu oyunu için biletlerini aldı ve sonuçları araştırıyor. Şans Topu'nun 864. hafta çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 186 bin 919 lira 4'e bölündü. İşte 3 Ocak Çarşamba Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 3 OCAK 2018

Şans Topu sonucu: 11 - 15 - 20 - 21 - 26 + 02

Milli Piyango İdarsi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin Eskişehir-Tepebaşı, İzmir-Konak, Kocaeli-Gebze, Konya-Ereğli'den satın aldığı kaydedildi.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI: 06 - 08 - 25 - 28 - 33 + 05

27 Aralık Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 2 talihli 360 bin 891 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin Eskişehir'in Odunpazarı ve Kocaeli'nin İzmit ilçelerinde kuponlarını yatırdığı tespit edildi.

Öte yandan Şans Topu'nda 5 bilen 25 kişi 2 bin 887 lira 55'şer kuruş, 4+1 bilen 241 kişi 299 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 712 kişi 35 lira 45'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 653 kişi 18 lira 35'er kuruş, 3 bilen 78 bin 260 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2+1 bilen 62 bin 428 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1+1 bilen 214 bin 903 kişi de 3'er lira ikramiye kazandı.

5+1 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 360.891,50 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 25 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.887,55 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 241 Kişi Başına Düşen İkramiye 299,95 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.712 Kişi Başına Düşen İkramiye 35,45 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.653 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,35 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 78.260 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,30 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 62.428 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,45 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 214.903 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,00 TL

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba akşamı çekilişi yapılan Şans Topu'nda 862. hafta heyecanı bu akşam yaşanacak. Sonuçları heyecanla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinde "Şans Topu çekilişi saat kaçta?" ve "Şans Topu sonuçları" aramasını yapıyor.

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Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması ise en geç 21:45'tir ve vatandaşlar bu saatten sonra Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir. Öte yandan Şans Topu çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar, saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine girebilir.

Şans Topu sonuçları, resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinde yayınlanmaktadır. Sonuçlar en geç 21:45'te www.millipiyango.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Sonuçların açıklandığı sayfada vatandaşlara kazanan numaralar, ikramiye bilgisi, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve çekilişin videosu yer almaktadır.

Şans Topu sonuçları MPİ tarafından resmi olarak açıklandığında, Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir.

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