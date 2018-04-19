Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta çarşamba akşamları yapılan çekilişle sonuçları belli olan Şans Topu'nun dün akşam 879. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde daha önce 3 kere devreden ve tutarı 2 milyon 609 bin lira olan büyük ikramiye heyecanı katlamıştı. 18 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 18 NİSAN 2018

Şans Topu'nun dün akşam MPİ'nin Ankara'daki binasında gerçekleştirilen çekilişinde şanslı rakamlar 08 - 09 - 19 - 20 - 25 + 10 oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 5+1 bilen 4. kez çıkmayınca oyun kuralalrı gereği büyük ikramiye tutarı 5 bilenler arasında paylaştırıldı. Böylece 5 bilen 32 kişi 116 bin 226 lira ikramiye kazanmış oldu.

Şans Topu'ndaki diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

5+1 bilen kişi sayısı : Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ,00 TL 5 bilen kişi sayısı : 32 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 116.226,10 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 316 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 319,25 TL 4 bilen kişi sayısı : 4.170 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,30 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 9.508 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17,65 TL 3 bilen kişi sayısı : 123.273 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 87.803 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,35 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 278.263 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

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