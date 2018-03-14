Şans Topu sonuçları, bu akşam yapılacak olan çekiliş sonrasında belli olacak. Geçtiğimiz hafta 7 kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı Şans Topu'nda bu haftanın kazanan numaraları için de nefesler tutuldu. Peki Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte bu haftanın Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri...

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişi saat 21:15'te başlayacak. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların ve ikramiye bilgilerinin vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

Vatandaşlar, saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir. Şans Topu çekilişini canlı olarak izlemek için de saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına giriş yapmak yeterlidir. Saat 21:15'ten itibaren Şans Topu çekilişi canlı olarak izlenebilir.

Şans Topu sonuçlarının açıklandığı sayfada ise ikramiye bilgileri, kazanan numaralar, çekilişin videosu ve varsa büyük ikramiyeyi kazanan il/ilçe bilgisi gibi bilgiler yer almaktadır.

ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 7 Mart 2018 tarihli 873. hafta çekilişinde 5+1 bilen tam 7 talihli 238 bin 664 lira 20'şer kuruş ikramiye kazanmıştı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Çankaya, Bilecik'in Osmaneli, İstanbul'un Kadıköy(2), Konya'nın Ereğli ve Karatay ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçelerinden yatırdığı tespit edildi.

Öte yandan çekilişte 5 bilen 20 kişi 4 bin 407 lira 75'er kuruş, 4+1 bilen 337 kişi 261 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 962 kişi 29 lira 75'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 963 kişi 18 lira 55'er kuruş, 3 bilen 108 bin 599 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2+1 bilen 71 bin 891 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1+1 bilen 233 bin 83 kişi de 3 lira 40'ar kuruş ikramiye kazanmıştı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 7 Kişi Başına Düşen İkramiye 238.664,20 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 20 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.407,75 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 337 Kişi Başına Düşen İkramiye 261,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.962 Kişi Başına Düşen İkramiye 29,75 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 7.963 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,55 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 108.599 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,80 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 71.891 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,70 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 233.083 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,40 TL

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER