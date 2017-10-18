Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her Çarşamba akşamı çekilişi yapılan Şans Topu oyununun 853. hafta çekilişi tamamlandı. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI

18 Ekim 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 01 - 02 - 15 - 16 - 25 + 12

Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 725 bin 16 lira 95'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan il/ilçe ise Antalya-Kepez olarak tespit edildi.

Aynı zamanda 5 bilen 17 kişi 4 bin 264 lira 85'er kuruş, 4+1 bieln 170 kişi 427 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 646 kişi 36 lira 50'şer kuruş, 3+1 bilen 5 bin 689 kişi 21 lira 55'er kuruş, 3 bilen 75 bin 795 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2+1 bilen 55 bin 809 kişi 6 lira 5'er kuruş ve 1+1 bilen 189 bin 126 kişi de 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 725.016,95 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 17 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.264,85 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 170 Kişi Başına Düşen İkramiye 427,10 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.646 Kişi Başına Düşen İkramiye 36,50 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 5.689 Kişi Başına Düşen İkramiye 21,55 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 75.795 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,45 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 55.809 Kişi Başına Düşen İkramiye 6,05 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 189.126 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,45 TL

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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

MPİ tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılan Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyeyi paylaşmıştı. Bu haftanın çekilişini bekleyen binlerce vatandaş merakla "Şans Topu çekilişi saat kaçta?" diye araştırıyor.

Şans Topu çekilişi, düzenli olarak Çarşamba akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç 21:45'te Şans Topu sonuçlarını öğrenebilir.

ŞANS TOPU'NDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE İKİYE BÖLÜNDÜ

11 Ekim 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 08 - 09 - 13 - 30 - 34 + 09

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 852. hafta çekilişinde 5+1 bilen 2 kişi 365 bin 921 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 16 kişi 4 bin 574 lira 5'er kuruş, 4+1 bilen 169 kişi 433 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 438 kişi 40 lira 10'ar kuruş, 3+1 bilen 6 bin 544 kişi 19 lira 5'er kuruş, 3 bilen 75 bin 806 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2+1 bilen 61 bin 557 kişi 5 lira 55'er kuruş ve 1+1 bilen 198 bin 796 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 365.921,75 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 16 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.574,05 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 169 Kişi Başına Düşen İkramiye 433,30 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.438 Kişi Başına Düşen İkramiye 40,10 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.544 Kişi Başına Düşen İkramiye 19,05 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 75.806 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,50 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 61.557 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,55 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 198.796 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 TL

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Şans Topu sonuçları

Şans Topu çekilişi saat kaçta?

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