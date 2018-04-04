Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş sonrasında belli oldu. Her hafta Çarşamba akşamları düzenli olarak çekilişi yapılan Şans Topu'nda 877. hafta çekilişi tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu. İşte 4 Nisan Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri...
ŞANS TOPU SONUÇLARI
4 Nisan 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 14 - 16 - 30 - 31 - 33 + 3
Toplamda 3 milyon 721 bin 267 liranın dağıtıldığı Şans Topu'nda büyük ikramiye tutarı 1 milyon 689 bin 135 olarak açıklandı.
ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MPİ) Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, her Çarşamba akşamı saat 21:15'te başlamaktadır.
Çekilişin tamamlanması ve sonuçların duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.
Çekilişi canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların ise, saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine giriş yaparak Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret etmeleri gerekmektedir.
ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA
Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 28 Mart 2018 tarihli 876. hafta çekilişinde 5+1 bilen olmadı ve 818 bin 221 lira 19 kuruş ikramiye devretti.
28 Mart 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 09 - 11 - 15 - 18 - 19 + 09
Öte yandan çekilişte 5 bilen 23 kişi 3 bin 558 lira 5'er kuruş, 4+1 bilen 319 kişi 257'şer lira, 4 bilen 3 bin 712 kişi 29 lira 40'ar kuruş, 3+1 bilen 8 bin 380 kişi 16 lira 80'er kuruş, 3 bilen 102 bin 863 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2+1 bilen 74 bin 824 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1+1 bilen 214 bin 562 kişi de 3 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|1. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|818.221,19 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|23
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3.558,05 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|319
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|257,00 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.712
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|29,40 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|8.380
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|16,80 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|102.863
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,70 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|74.824
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,15 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|214.562
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,40 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.