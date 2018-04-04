Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş sonrasında belli oldu. Her hafta Çarşamba akşamları düzenli olarak çekilişi yapılan Şans Topu'nda 877. hafta çekilişi tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu. İşte 4 Nisan Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri...

ŞANS TOPU SONUÇLARI

4 Nisan 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 14 - 16 - 30 - 31 - 33 + 3

Toplamda 3 milyon 721 bin 267 liranın dağıtıldığı Şans Topu'nda büyük ikramiye tutarı 1 milyon 689 bin 135 olarak açıklandı.

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MPİ) Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, her Çarşamba akşamı saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması ve sonuçların duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

Çekilişi canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların ise, saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine giriş yaparak Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret etmeleri gerekmektedir.

ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 28 Mart 2018 tarihli 876. hafta çekilişinde 5+1 bilen olmadı ve 818 bin 221 lira 19 kuruş ikramiye devretti.

28 Mart 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 09 - 11 - 15 - 18 - 19 + 09

Öte yandan çekilişte 5 bilen 23 kişi 3 bin 558 lira 5'er kuruş, 4+1 bilen 319 kişi 257'şer lira, 4 bilen 3 bin 712 kişi 29 lira 40'ar kuruş, 3+1 bilen 8 bin 380 kişi 16 lira 80'er kuruş, 3 bilen 102 bin 863 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2+1 bilen 74 bin 824 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1+1 bilen 214 bin 562 kişi de 3 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 818.221,19 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 23 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.558,05 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 319 Kişi Başına Düşen İkramiye 257,00 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.712 Kişi Başına Düşen İkramiye 29,40 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 8.380 Kişi Başına Düşen İkramiye 16,80 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 102.863 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,70 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 74.824 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,15 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 214.562 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,40 TL

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