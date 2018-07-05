Şans Topu çekilişinde heyecan dün akşam yaşandı. Milli Piyango İdresi (MPİ) tarafından gerçekleştirişen çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 26 kişi ise 2 bin 851 lira ikramiye kazandı. İşte Şans Topu'nun bu haftaki çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 4 TEMMUZ:

8 - 15 - 16 - 30 - 31 + 9

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 741.431,64 TL 5 bilen kişi sayısı : 26 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.851,90 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 221 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 335,90 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.023 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,75 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.077 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,45 TL 3 bilen kişi sayısı : 82.632 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 58.240 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,95 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 189.932 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.