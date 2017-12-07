Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam 860. hafta çekilişi yapılan Şans Topu'nda büyük ikramiye bir kişiye çıktı. Şans Topu'nda 5+1 bilen 1 kişi 2 milyon 350 bin 27 lira 45 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 20 kişi 4 bin 145lira 80 kuruş, 4+1 bilen 233 kişi 356 lira 15 kuruş, 4 bilen 3 bin 336 kişi 33 lira 20 kuruş, 3+1 bilen 6 bin 162 kişi, 3 bilen 95 bin 216 kişi 4 lira 5 kuruş, 2+1 bilen 57 bin 360 kişi 6 lira 80 kuruş, 1+1 bilen 188 bin 10 kişi 3 lira 95 kuruş ikramiye kazandı.

6 ARALIK ŞANS TOPU SONUCU : 02-05-10-32-34+01

5+1 bilen kişi sayısı 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.350.027,45 TL 5 bilen kişi sayısı Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.145,80 TL 4+1 bilen kişi sayısı Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 356,15 TL 4 bilen kişi sayısı Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 33,20 TL 3+1 bilen kişi sayısı Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,65 TL 3 bilen kişi sayısı Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,05 TL 2+1 bilen kişi sayısı Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,80 TL 1+1 bilen kişi sayısı Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,95 TL

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR

Her hafta çarşamba günleri yapılan Şans Topu çekiliş sonuçları en geç saat 21.30'da açıklanıyor. Sonuçların belli olmasıyla birlikte vatandaşlar www.mpi.gov.tr ve www.millipiyango.gov.tr adreslerinden Süper Loto sonuçlarını öğrenebilir.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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Şans Topu Çekilişi sonuçları

Milli Piyango Idaresi