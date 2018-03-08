Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda gerçekleştirilen çekiliş sonrasında belli oldu. Geçtiğimiz hafta 789 bin 141 lira 73 kuruş ikramiyenin devrettiği Şans Topu'nda bu hafta devir olmadı ve büyük ikramiyeyi tam 7 talihli kazandı. İşte 7 Mart Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri...
ŞANS TOPU SONUÇLARI
7 Mart 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 05 - 08 - 14 - 17 - 32 + 09
Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5+1 bilen 7 talihli, 238 bin 664 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Çankaya, Bilecik'in Osmaneli, İstanbul'un Kadıköy(2), Konya'nın Ereğli, Konya'nın Karatay ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçelerinden oynadıkları tespit edildi.
Öte yandan çekilişte 5 bilen 20 kişi 4 bin 407 lira 75'er kuruş, 4+1 bilen 337 kişi 261 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 962 kişi 29 lira 75'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 963 kişi 18 lira 55'er kuruş, 3 bilen 108 bin 599 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2+1 bilen 71 bin 891 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1+1 bilen 233 bin 83 kişi de 3 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
İkramiye Bilgileri
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|7
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|238.664,20 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|20
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4.407,75 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|337
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|261,65 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.962
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|29,75 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|7.963
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|18,55 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|108.599
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,80 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|71.891
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,70 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|233.083
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,40 TL
ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA
Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 28 Şubat 2018 tarihli 872. hafta çekilişinde 5+1 bilen olmadı ve 789 bin 141 lira 73 kuruş ikramiye devretti.
28 Şubat 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 02 - 05 - 06 - 14 - 30 + 13
Şans Topu çekilişinde aynı zamanda 5 bilen 20 kişi 3 bin 945 lira 75'er kuruş, 4+1 bilen 167 kişi 473'er lira, 4 bilen 2 bin 434 kişi 43 lira 25'er kuruş, 3+1 bilen 5 bin 720 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 79 bin 892 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2+1 bilen 57 bin 639 kişi 6 lira 40'ar kuruş ve 1+1 bilen 202 bin 669 kişi de 3 lira 50'şer kuruş kazanmıştı.
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