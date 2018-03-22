Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş dün akşam son buldu. Gerçekleştirilen çekiliş sonrasında 5+1 bilen büyük ikramiye talihlisi de belli oldu. Haftanın kazanan numaralarının açıklanmasıyla ikramiye bilgileri de belirlendi. İşte 21 Mart Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri...

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaraların açıklanmasıyla birlikte 5+1 bilen 1 talihli 831 bin 275 lira 35 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Antalya'nın Kaş ilçesinden yatırdığı tespit edildi.

21 Mart 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 03 - 20 - 23 - 27 - 29 + 12

Öte yandan çekilişte 5 bilen 20 kişi 4 bin 156 lira 80'er kuruş, 4+1 bilen 287 kişi 289 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 295 kişi 33 lira 70'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 228 kişi 19 lira 25'er kuruş, 3 bilen 96 bin 204 kişi 4 lira 5'er kuruş, 2+1 bilen 67 bin 389 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1+1 bilen 217 bin 445 kişi de 3 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 831.275,35 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 20 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.156,80 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 287 Kişi Başına Düşen İkramiye 289,75 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.295 Kişi Başına Düşen İkramiye 33,70 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 7.228 Kişi Başına Düşen İkramiye 19,25 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 96.204 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,05 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 67.389 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,85 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 217.445 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,40 TL

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