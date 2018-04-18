Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadı ve dördüncü haftada da 5+1 bilen çımayınca, bu gruba ayrılan tutar önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte ilk sayı kümesinden beş numarayı doğru bilenler arasında dağıtılacak. Şans Topu'nda bu hafta çıkan numaralar neler? İşte 18 Nisan Şans Topu çekiliş sonucu...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (18 NİSAN 2018)

18 Nisan Şans Topu sonucu: 08 - 09 - 19 - 20 - 25 + 10

İkramiye bilgileri;

5+1 bilen kişi sayısı : Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ,00 TL 5 bilen kişi sayısı : 32 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 116.226,10 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 316 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 319,25 TL 4 bilen kişi sayısı : 4.170 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,30 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 9.508 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17,65 TL 3 bilen kişi sayısı : 123.273 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 87.803 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,35 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 278.263 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

11 Nisan 2018 tarihli Şans Topu çekilişine göre 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 3. devrini gerçekleştirdi. Öte yandan bu çekilişte, 5 bilen 22 kişi 4 bin 186 lira 4+1 bilen 224 kişi 411 lira 4 bilen 3 bin 31 kişi 40 lira 55 kuruş, 3+1 bilen 7 bin 746 kişi 20 lira 40 kuruş, 3 bilen 100 bin 277 kişi 4 lira 25 kuruş, 2+1 bilen 77 bin 126 kişi 5 lira 70 kuruş ve 1+1 bilen 263 bin 784 kişi 3 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.

5+1 bilen kişi sayısı : 3. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.609.988,25 TL 5 bilen kişi sayısı : 22 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.186,05 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 224 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 411,20 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.031 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 40,55 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 7.746 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,40 TL 3 bilen kişi sayısı : 100.277 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 77.126 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,70 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 263.784 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,10 TL

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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