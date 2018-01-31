Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekiliş sonrasında belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda gerçekleştirilen 868. hafta Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olmadı ve büyük ikramiye 3. kez devretti. İşte 31 Ocak MPİ Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI

31 Ocak 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 08 - 09 - 16 - 25 - 29 + 07

Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5+1 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 2 milyon 563 bin 719 lira 33 kuruş ikramiye, haftaya devretti. Öte yandan 5 bilen 28 kişi 3 bin 438 lira 85'er kuruş, 4+1 bilen 284 kişi 339 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 843 kişi 33 lira 40'ar kuruş, 3+1 bilen 9 bin 615 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 113 bin 312 kişi 3 lira 95'er kuruş, 2+1 bilen 87 bin 492 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1+1 bilen 287 bin 694 kişi de 3'er lira ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 3. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 2.563.719,33 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 28 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.438,85 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 284 Kişi Başına Düşen İkramiye 339,45 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.843 Kişi Başına Düşen İkramiye 33,40 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 9.615 Kişi Başına Düşen İkramiye 17,10 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 113.312 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,95 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 87.492 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,15 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 287.694 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,00 TL

ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 24 Ocak 2018 tarihli 867. hafta çekilişinde de büyük ikramiyeyi kazanan numaralar "06 - 11 - 14 - 17 - 29 + 11" olarak belirlendi. İkramiye bilgilerine göre ise çekilişte 5+1 bilen olmadı ve büyük ikramiye olan 1 milyon 600 bin 841 lira 7 kuruş ikramiye devretti.

Öte yandan çekilişte 5 bilen 15 kişi 5 bin 478 lira 65'er kuruş, 4+1 bilen 374 kişi 219 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 976 kişi 27 lira 55'er kuruş, 3+1 bilen 9 bin 50 kişi 15 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 105 bin 577 kişi 3 lira 65'er kuruş, 2+1 bilen 72 bin 686 kişi 5 lira 35'er kuruş ve 1+1 bilen 224 bin 841 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 2. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.600.841,07 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 15 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.478,65 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 374 Kişi Başına Düşen İkramiye 219,85 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.976 Kişi Başına Düşen İkramiye 27, 55 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 9.050 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,30 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 105.577 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,65 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 72.686 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,35 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 224.841 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,25 TL

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