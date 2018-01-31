Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekiliş sonrasında belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda gerçekleştirilen 868. hafta Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olmadı ve büyük ikramiye 3. kez devretti. İşte 31 Ocak MPİ Şans Topu sonuçları...
ŞANS TOPU SONUÇLARI
31 Ocak 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 08 - 09 - 16 - 25 - 29 + 07
Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5+1 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 2 milyon 563 bin 719 lira 33 kuruş ikramiye, haftaya devretti. Öte yandan 5 bilen 28 kişi 3 bin 438 lira 85'er kuruş, 4+1 bilen 284 kişi 339 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 843 kişi 33 lira 40'ar kuruş, 3+1 bilen 9 bin 615 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 113 bin 312 kişi 3 lira 95'er kuruş, 2+1 bilen 87 bin 492 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1+1 bilen 287 bin 694 kişi de 3'er lira ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|3. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|2.563.719,33 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|28
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3.438,85 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|284
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|339,45 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.843
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|33,40 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|9.615
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|17,10 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|113.312
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,95 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|87.492
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,15 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|287.694
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,00 TL
ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA
Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 24 Ocak 2018 tarihli 867. hafta çekilişinde de büyük ikramiyeyi kazanan numaralar "06 - 11 - 14 - 17 - 29 + 11" olarak belirlendi. İkramiye bilgilerine göre ise çekilişte 5+1 bilen olmadı ve büyük ikramiye olan 1 milyon 600 bin 841 lira 7 kuruş ikramiye devretti.
Öte yandan çekilişte 5 bilen 15 kişi 5 bin 478 lira 65'er kuruş, 4+1 bilen 374 kişi 219 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 976 kişi 27 lira 55'er kuruş, 3+1 bilen 9 bin 50 kişi 15 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 105 bin 577 kişi 3 lira 65'er kuruş, 2+1 bilen 72 bin 686 kişi 5 lira 35'er kuruş ve 1+1 bilen 224 bin 841 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazanmıştı.
İkramiye Bilgileri
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|2. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.600.841,07 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|15
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5.478,65 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|374
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|219,85 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.976
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|27, 55 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|9.050
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|15,30 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|105.577
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,65 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|72.686
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,35 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|224.841
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,25 TL
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