Şans Topu sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta 5+1 bilen 2 kişinin kişi başı 392 bin 315 lira kazandığı Şans Topu'nun bu haftaki çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar, sonuçları merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan 888. hafta çekiliş sonuçlarına göre çıkan numaralar belli oldu. Çekiliş öncesi ise dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyon 596 bin 823 lira, büyük ikramiye tutarı ise 779 bin 46 lira olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan 20 Haziran Şans Topu sonuçlarının çekiliş bilgileri ise birazdan açıklanacak. Peki, bu hafta Şans Topu'nda çıkan numaralar neler? İşte 20 Haziran MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama...
ŞANS TOPU SONUÇLARI (20 HAZİRAN 2018)
20 Haziran Şans Topu sonucu: 04 - 09 - 13 - 21 - 26 + 09
Detaylar birazdan...
BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 13 Haziran 2018 tarihli 887. hafta çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar 11 - 20 - 22 - 24 - 34 + 01 olarak belirlenmişti. 5+1 bilen 2 kişi ise büyük ikramiyeyi hak etmiş, kişi başı 392 bin 315 lira kazanmıştı. Öte yandan, 5 bilen 30 kişi 2 bin 615 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 249 kişi 315 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 601 kişi 29 lira 10'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 230 kişi 21 lira 55'er kuruş, 3 bilen 97 bin 351 kişi 3 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 186 kişi 6 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 179 bin 463 kişi 3 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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