Şans Topu çekiliş sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan hizmet binasında yapılan Şans Topu çekilişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar, büyük ikramiyeyi kazanıp, kazanamadığı merak ediyor. Şans Topu sonuçlarına göre kazandıran numaralar neler? İşte 28 Mart Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (28 MART 2018)

28 Mart Şans Topu sonucu: 9 - 11 - 15 - 18 - 19 + 9

İkramiye bilgileri Milli Piyango İdaresi tarafından paylaşıldığı an haberimizden öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU OYUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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