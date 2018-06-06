Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan Şans Topu çekilişi tamamlandı. Geçtiğimiz hafta 5+1 bilen 1 kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyon 524 bin 666 lira, büyük ikramiye tutarı ise 757 bin 400 lira olarak belirlendi. Peki, bugün Şans Topu sonuçlarına göre çıkan şanslı numaralar neler? İşte 6 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (26 HAZİRAN 2018)

26 Haziran Şans Topu sonucu: 13 - 18 - 28 - 30 - 33 + 13



Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 378 bin 700 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul'un Sancaktepe ve Hatay'ın Antakya ilçelerinden yatırıldığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 31 kişi 2 bin 443 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 336 kişi 225 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 600 kişi 28 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 545 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 91 bin 620 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 250 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 380 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinin geçtiğimiz hafta yapılan 30 Mayıs 2018 tarihli 885. hafta çekilişinde 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Kazandıran numaraların 01 - 04 - 14 - 21 - 25 + 12 olarak belirlendiği Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinden satın aldığı bildirildi. Öte yandan bu çekilişte, 5 bilen 15 kişi 5 bin 55 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 181 kişi 419 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 914 kişi 34 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 624 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 85 bin 379 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 503 kişi 6 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 432 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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