Şans Yopu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda yapılan Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Büyük ikramiyeyi kazanabilmenin umuduyla kuponlarını satın alan vatandaşlar için 21.15'te başlayan Şans Topu sonuçlarına göre, 5+1 bilen 6 kişi büyük ikremiyenin sahibi oldu. Peki, Şans Topu sonuçlarına göre kazandıran numaralar neler? İşte 9 Mayıs Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (9 MAYIS 2018)

9 Mayıs Şans Topu sonucu: 02 - 07 - 11 - 19 - 27 + 06

Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara-Çankaya, Ankara-Çankaya, Ankara-Yenimahalle, İstanbul-Maltepe, İstanbul-Esenyurt ve Samsun-Atakum'dan satın aldığı bildirildi.

İkramiye bilgileri;

5+1 bilen kişi sayısı : 6 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 132.139,95 TL 5 bilen kişi sayısı : 47 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.687,00 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 370 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 214,30 TL 4 bilen kişi sayısı : 4.157 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,45 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 8.456 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,00 TL 3 bilen kişi sayısı : 101.893 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 73.579 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,10 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 236.071 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER