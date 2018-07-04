Milli Piyango İdaresi - MPİ tarafından 830. Hafta yani 4 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Merakla beklenen talihli rakamlar belli oldu. Geçtiğimiz hafta 5+1 bilen talihli 3 kişi 250 bin 830 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Çekilişin hemen ardından Milli Piyango İdaresi - MPİ 4 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıkladı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 4 TEMMUZ

Saat 21.15'te yapılan Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi -MPİ'nin resmi internet sitesi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı.

İşte; Şans Topu sonuçları - 4 Temmuz: 8 - 15 - 16 - 30 - 31+9

ŞANS TOPU 27 HAZİRAN SONUÇARI

27 Haziran tarihinde tapılan Şans Topu sonuçları ise şöyle: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 + 8

27 Haziran Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiye Ankara Etimesgut, Antalya Manavgat ve İstanbul Şişli'den 3 kişiye çıktı.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.