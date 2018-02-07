Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MPİ) Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirildi. 3 haftadır devrenden Şans Topu'nda büyük ikramiye en son 2 milyon 563 bin lira olmuştu. İşte Şans Topu 869. hafta çekiliş sonuçları!

ŞANS TOPU SONUÇLARI: 17 - 20 - 21 - 32 - 34 + 10

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 7 şubat 2018 Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen İstanbul Büyükçekmece'den 1 kişi 3 milyon 648 bin 551 lira ikramiye kazandıı. Diğer ikramiye bilgileriyse şöyle: 5 bilen 29 kişi 3 bin 741 lira, 4+1 bilen 349 kişi 311 lira 4 bilen 4 bin 24 kişi 36 lira 3+1 bilen 9 bin 753 kişşi 18 lira 60 kuruş, 3 bilne 122 bin 318 kişi 4 lira 15 kuruş, 2+1 bilen 92 bin 992 kişi 5 lira 50 kuruş ve 1+1 bilen 302 bin 781 kişi 3 lira 20 kuruş.

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.648.551,55 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 29 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.741,00 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 349 Kişi Başına Düşen İkramiye 311,00 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 4.024 Kişi Başına Düşen İkramiye 36,00 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 9.753 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,60 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 122.318 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,15 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 92.992 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,50 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 302.781 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,20 TL

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her hafta Çarşamba akşamları düzenli olarak yapılan Şans Topu çekilişi ile birlikte haftanın kazanan numaraları belli olmaktadır.

Şans Topu çekilişleri, düzenli olarak Çarşamba akşamları 21:15'te başlamaktadır ve şanslı 6 numara belli olmaktadır. Çekilişler en geç 21:45'te sona ermektedir ve vatandaşlar en geç 21:45'te Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir.

Şans Topu çekilişlerini canlı olarak izlemek de mümkündür. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısı ile saat 21:15 itibarıyla Şans Topu çekilişi canlı olarak izlenebilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Vatandaşlar, en geç saat 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden sonuçları görüntüleyebilir.

Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

Şans Topu sonuçları açıklandığı andan itibaren Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Şans Topu sonuçlarını ve diğer tüm şans oyunlarına dair bilgileri görüntüleyebilir.

ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 31 Ocak 2018 tarihli 868. hafta çekilişinde 5+1 bilen olmayınca büyük ikramiye üçüncü kez devrederek bu akşamki çekilişe 2 milyon 563 bin 719 lira 33 kuruş ikramiye devretmişti.

Çekilişte aynı zamanda 5 bilen 28 kişi 3 bin 438 lira 85'er kuruş, 4+1 bilen 284 kişi 339 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 843 kişi 33 lira 40'ar kuruş, 3+1 bilen 9 bin 615 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 113 bin 312 kişi 3 lira 95'er kuruş, 2+1 bilen 87 bin 492 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1+1 bilen 287 bin 694 kişi de 3'er lira ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 3. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 2.563.719,33 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 28 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.438,85 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 284 Kişi Başına Düşen İkramiye 339,45 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.843 Kişi Başına Düşen İkramiye 33,40 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 9.615 Kişi Başına Düşen İkramiye 17,10 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 113.312 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,95 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 87.492 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,15 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 287.694 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,00 TL

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