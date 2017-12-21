İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşan ve kısaca " On Numara " olarak da ifade edilen şans oyununda dün ikramiye sahiplerini buldu. Binlerce kişi bu sonuçlara kilitlenmişti. Şans Topu'nun şanslı rakamları.
ŞANS TOPU 20 ARALIK 2017 SONUÇLARI
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen üç kişi, 242 bin 214 lira 35 kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 34 kişi 2 bin 137 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 303 kişi 240 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 167 kişi 23 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 308 kişi 17 lira, 3 bilen 98 bin 90 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 157 kişi 5 lira 65'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 694 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 422 bin 143 lira 10 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 965 bin 166 lira 56 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 538 bin 254 lira 4 kuruş aktarıldı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İzmir'in Bornova, Ankara'nın Çankaya ve Samsun'un Bafra ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
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