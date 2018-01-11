Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekiliş sonrasında belli oldu. Yapılan 865. hafta Şans Topu çekilişi sonrasında belli olan Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen 3 kişi 258 bin 571'er lira ikramiye kazandı. İşte Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri.
ŞANS TOPU SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda 865. hafta Şans Topu çekilişi gerçekleştirildi.
Toplamda 2 milyon 585 bin 707 lira ikramiyenin dağıtıldığı Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numaralar "09 - 12 - 16 - 19 - 26 + 09" olarak belirlendi.
Çekilişte 5+1 bilen 3 talihli, 258 bin 571'er lira ikramiye kazandı. Aynı zamanda 5 bilen 28 kişi 2 bin 770 lira 65'er kuruş, 4+1 bilen 408 kişi 190 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 263 kişi 24 lira 30'ar kuruş, 3+1 bilen 8 bin 932 kişi 14 lira 80'er kuruş, 3 bilen 107 bin 928 kişi 3 lira 35'er kuruş, 2+1 bilen 70 bin 458 kişi 5 lira 10'ar kuruş ve 1+1 bilen 205 bin 316 kişi de 3 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|3
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|258.571,00 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|28
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|2.770,65 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|408
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|190,35 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|4.263
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|24,30 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|8.932
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|14,80 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|107.928
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,35 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|70.458
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,10 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|205.316
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,40 TL
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ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA
Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 864. hafta çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numaralar "11 - 15 - 20 - 21 - 26 + 02" olarak belirlenmişti.
Geçen hafta yapılan çekilişte 5+1 bilen 4 kişi 186 bin 919 lira 10'ar kuruş, 5 bilen 15 kişi 4 bin 984 lira 70'şer kuruş, 4+1 bilen 201 kişi 372 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 165 kişi 31 lira 55'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 84 kişi 20 lira 85'er kuruş, 3 bilen 94 bin 346 kişi 3 lira 70'şer kuruş, 2+1 bilen 54 bin 252 kişi 6 lira 50'şer kuruş ve 1+1 bilen 180 bin 132 kişi de 3 lira 70'şer kuruş ikramiye kazandı.
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|4
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|186.919,10 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|15
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4.984,70 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|201
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|372,60 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.165
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|31,55 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|6.084
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|20,85 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|94.346
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,70 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|54.252
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|6,50 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|180.132
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,70 TL
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