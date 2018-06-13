Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'daki binasında bu akşam gerçekleşecek çekilişin ardından belli olacak. Şans Topu'nda geçen hafta Hatay Antakya ve İstanbul Sancaktepe'den 2 kişi 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi bölüşmüştü. Bu haftaki Şasn Topu çekilişinde kazandıran numaralar hangileri olacak. Büyük ikramiyenin sahibi kim olacak? İşte Şans Topu'nun bu haftaki ve geçen haftaki çekilişine dair d3etaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 13 HAZİRAN 2018

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılacak Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonuçlanır sonuçlanmaz detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

5+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 2+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 1+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 6 HAZİRAN

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 6 Haziran 2018 tarihli 886. hafta çekilişinde 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kazandıran numaraların 13 - 18 - 28 - 30 - 33 + 13 olarak belirlendiği Şans Topu'nda 5+1 bilen 2 kişi, kişi başı 378 bin 700 lira kazandı. Öte yandan, 5 bilen 31 kişi 2 bin 443 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 336 kişi 225 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 600 kişi 28 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 545 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 91 bin 620 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 250 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 380 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

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