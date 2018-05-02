Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Geçen hafta İzmir'den iki kişi Kayseri'den bir kişi 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi bölüşmüştü. Şans Topu'nun bu akşamki çekilişinde şanslı rakamlar neler oldu? Büyük ikramiyenin sahibi kim oldu? İşte Şans Topu'nun geçen haftaki ve bu haftaki çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 2 MAYIS 2018: 15 - 16 - 17 - 23 - 31 + 3



Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr üzerinden saat 21.15'te canlı yayınla yapıldı. Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye bilgileri geldiği anda haberimizde yer alacak.

5+1 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 5 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4+1 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3+1 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 2+1 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 1+1 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 25 Nisan 2018 tarihli 880. hafta çekilişinde 5+1 bilen 3 kişi 284 bin 485 lira 65'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

25 Nisan 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 05 - 14 - 18 - 26 - 30 + 12

Ayrıca çekilişte 5 bilen 47 kişi bin 815 lira 90'ar kuruş, 4+1 bilen 296 kişi 288 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 934 kişi 28 lira 95'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 673 kişi 18 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 103 bin 234 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2+1 bilen 68 bin 501 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1+1 bilen 218 bin 147 kişi de 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

5+1 Bilen Kişi Sayısı 3 Kişi Başına Düşen İkramiye 284.485,65 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 47 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.815,90 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 296 Kişi Başına Düşen İkramiye 288,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.934 Kişi Başına Düşen İkramiye 28,95 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 7.673 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,90 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 103.234 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,85 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 68.501 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,85 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 218.147 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,50 TL

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER