Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta! Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) bu akşam 885. çekilişini gerçekleştireceği Şans Topu'nda büyük ikramiye hangi rakamlara çıkacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Şasn Topu'nda geçen hafta büyük ikramiye Adana, Ankara ve İstanbul'dan 3 kişiye çıkmış ve kişi başına 252 bin 401 lira ikramiye kazanılmıştı. İşte Şans Topu'nun bu haftaki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 30 MAYIS

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek çekiliş, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Çekiliş sonuçları belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

5+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 2+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 1+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***



ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI 23 MAYIS: 6 9 10 24 27 + 12

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından www.mpi.gov.tr adresi üzerinden Şans Topu çekilişi canlı olarak yayınlandı. Şans Topu sonuçlarına göre Adana'dan, Ankara'dan ve İstanbul'dan 5+1 bilerek toplam üç kişi 252.401,55 TL ikramiye kazandılar. Diğer ikramiye bilgileriyse şöyle:

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / SEYHAN - ANKARA / KEÇİÖREN - İSTANBUL / ŞİŞLİ

5+1 bilen kişi sayısı : 3

5 bilen kişi sayısı : 18

4+1 bilen kişi sayısı : 216

4 bilen kişi sayısı : 3.331

3+1 bilen kişi sayısı : 6.660

3 bilen kişi sayısı : 96.796

2+1 bilen kişi sayısı : 59.591

1+1 bilen kişi sayısı : 189.250

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 252.401,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.206,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 350,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 30,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL

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