Şans Topu çekilişi için heyecan dakikalar sonra sona erecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Şans Topu'nun 889. hafta çekilişini yapacak ve böylece bu haftanın talihlileri belirlenecek. Geçen hafta Şans Topu'nda 5+1 bilen 7 kişi, 111 bin 292 liralık ikramiye kazanmıştı. Şimdi gözler bu haftanın şanslı rakamlarında. İşte Şans Topu'nun geçen haftaki ve bu haftaki sonuçlarına dair detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 27 HAZİRAN

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlacak. Şans Topu sonuçları belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNİN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 20 HAZİRAN: 04 - 09 - 13 - 21 - 26 + 09

5+1 bilen kişi sayısı : 7 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 111.292,55 TL 5 bilen kişi sayısı : 25 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.116,55 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 309 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 252,55 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.848 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 27,05 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 7.805 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,65 TL 3 bilen kişi sayısı : 93.799 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,90 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 68.184 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,35 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 211.267 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.