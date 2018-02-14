Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilecek. Şans Topu kuponlarını bayilerden yatıran binlerce vatandaş, heyecanla çekiliş sonuçalrını bekliyor. Geçen hafta ki Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 3 milyon 648 bin 551 lira ikramiye kazanmıştı. Peki bu haftaki Şans Topu çekilişinde hangi şanslı rakamlara ne kadar ikramiye isabet edecek?
ŞANS TOPU SONUÇLARI - 14 ŞUBAT
MPİ tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam 21.15'te MPİ internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak. Çekilişle eş zamanlı olarak sonuçları haberimizden görüntüleyebilirsiniz.
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|***
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|5 Bilen Kişi Sayısı
|***
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|4 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
|***
|3 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|***
|Kişi Başına Düşen İkramiye
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|1+1 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her hafta Çarşamba akşamları düzenli olarak yapılan Şans Topu çekilişi ile birlikte haftanın kazanan numaraları belli olmaktadır.
Şans Topu çekilişleri, düzenli olarak Çarşamba akşamları 21:15'te başlamaktadır ve şanslı 6 numara belli olmaktadır. Çekilişler en geç 21:45'te sona ermektedir ve vatandaşlar en geç 21:45'te Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir.
Şans Topu çekilişlerini canlı olarak izlemek de mümkündür. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısı ile saat 21:15 itibarıyla Şans Topu çekilişi canlı olarak izlenebilir.
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Şans Topu sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Vatandaşlar, en geç saat 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden sonuçları görüntüleyebilir.
Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.
Şans Topu sonuçları açıklandığı andan itibaren Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Şans Topu sonuçlarını ve diğer tüm şans oyunlarına dair bilgileri görüntüleyebilir.
ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 7 şubat 2018 Şans Topu sonuçlarına göre 7 - 20 - 21 - 32 - 34 + 10 rakamlarına ikramiye vurdu.
Buna göre, 5+1 bilen İstanbul Büyükçekmece'den 1 kişi 3 milyon 648 bin 551 lira ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileriyse şöyle: 5 bilen 29 kişi 3 bin 741 lira, 4+1 bilen 349 kişi 311 lira 4 bilen 4 bin 24 kişi 36 lira 3+1 bilen 9 bin 753 kişşi 18 lira 60 kuruş, 3 bilne 122 bin 318 kişi 4 lira 15 kuruş, 2+1 bilen 92 bin 992 kişi 5 lira 50 kuruş ve 1+1 bilen 302 bin 781 kişi 3 lira 20 kuruş.
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|1
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3.648.551,55 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|29
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3.741,00 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|349
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|311,00 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|4.024
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|36,00 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|9.753
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|18,60 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|122.318
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4,15 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|92.992
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,50 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|302.781
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,20 TL
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