Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş sonrasında belli oldu. 5+1 bilen talihli veya talihlilerin büyük ikramiyeyi kazandığı Şans Topu'nda 871. hafta çekilişi gerçekleştirildi ve bu haftanın kazanan numaraları açıklandı. İşte 21 Şubat 2018 tarihli Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri...

ŞANS TOPU SONUÇLARI

21 Şubat 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 9 - 10 - 15 - 27 - 31 + 3

Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5+1 bilen 1 talihli, 1 milyon 701 bin 860 lira 95 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Kadıköy ilçesinde oynadığı tespit edildi.

Öte yandan 5 bilen 24 kişi 3 bin 668 lira 35'er kuruş, 4+1 bilen 233 kişi 378 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 624 kişi 32 lira 45'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 801 kişi 19 lira 15'er kuruş, 3 bilen 102 bin 295 kişi 4'er lira, 2+1 bilen 73 bin 518 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1+1 bilen 237 bin 204 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.701.860,95 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 24 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.668,35 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 233 Kişi Başına Düşen İkramiye 378,55 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.624 Kişi Başına Düşen İkramiye 32,45 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 7.801 Kişi Başına Düşen İkramiye 19,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 102.295 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,00 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 73.518 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,70 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 237.204 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 TL

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLUYOR?

Her hafta Çarşamba akşamları çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta 5+1 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 821 bin 473 lira 22 kuruş devretmişti.

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonrasında belli olmaktadır. Çekilişler düzenli olarak her Çarşamba akşamı saat 21:15'te başlamakta ve sonuçlar en geç 21:45'te belli olmaktadır.

MPİ CANLI ÇEKİLİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısı ile vatandaşlar çekilişleri saat 21:15'ten itibaren canlı olarak izleyebilir. Şans Topu çekilişinin ardından kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve ikramiye bilgileri de en geç 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 14 Şubat 2018 tarihli 870. hafta çekilişinde 5+1 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 821 bin 473 lira 22 kuruş ikramiye devretmişti.

14 Şubat 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 01 - 11 - 25 - 28 - 30 + 06

Öte yandan çekilişte 5 bilen 19 kişi 4 bin 323 lira 70'er kuruş, 4+1 bilen 231 kişi 355 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 115 kişi 35 lira 25'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 992 kişi 19 lira 95'er kuruş, 3 bilen 88 bin 880 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2+1 bilen 66 bin 800 kişi 5 lira 75'er kuruş ve 1+1 bilen 230 bin 262 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 821.473,22 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 19 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.323,70 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 231 Kişi Başına Düşen İkramiye 355,85 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.115 Kişi Başına Düşen İkramiye 35,25 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.992 Kişi Başına Düşen İkramiye 19,95 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 88.880 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,30 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 66.800 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,75 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 230.262 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,20 TL

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