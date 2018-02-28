Şans Topu sonuçları, bu akşam gerçekleştirilen çekilişle belli oldu. Kuponlarını yatıran vatandaşların heyecanı Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirilen çekiliş sonrasında belli oldu. Şans Topu'nda geçene hafta 5 + 1 bilen 1 kişi 1 milyon 701 bin lira ikramiye kazanmıştı. İşte 28 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 28 ŞUBAT: 2 - 5 - 6 - 14 - 30 +13

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişi saat 21.15'te canlı yayınlandı. Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye bilgileri ile birlikte haberimizden takip edebilirisiniz.

5+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 2+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 1+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Her hafta Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi (MPİ) Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenmesi ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, en geç saat 21:45'te milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir. Şans Topu sonuçlarının açıklandığı ekranda kazanan numaralar, ikramiye bilgisi, büyük ikramiyenin isabet ettiği il/ilçe bilgisi ve çekilişin videosu yer almaktadır.

Şans Topu çekilişini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar, saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına giriş yaparak çekilişi canlı olarak izleyebilir.

ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 21 Şubat 2018 tarihli 871. hafta çekilişinde 5+1 bilen 1 talihli 1 milyon 701 bin 860 lira 95 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin İstanbul'un Kadıköy ilçesinden kuponunu doldurduğunu tespit edilmişti.

21 Şubat 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 09 - 10 - 15 - 27 - 31 + 03

Öte yandan Şans Topu çekilişinde 5 bilen 24 kişi 3 bin 668 lira 35'er kuruş, 4+1 bilen 233 kişi 378 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 624 kişi 32 lira 45'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 801 kişi 19 lira 15'er kuruş, 3 bilen 102 bin 295 kişi 4'er lira, 2+1 bilen 73 bin 518 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1+1 bilen 237 bin 204 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazanmıştı.

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