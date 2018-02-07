Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MPİ) Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş sonrasında belli olacak. Çekilişin tamamlanması sonrasında kazanan numaralar belirlenecek ve vatandaşlar Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki Şans Topu sonuçları saat kaçta belli olacak?

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her hafta Çarşamba akşamları düzenli olarak yapılan Şans Topu çekilişi ile birlikte haftanın kazanan numaraları belli olmaktadır.

Şans Topu çekilişleri, düzenli olarak Çarşamba akşamları 21:15'te başlamaktadır ve şanslı 6 numara belli olmaktadır. Çekilişler en geç 21:45'te sona ermektedir ve vatandaşlar en geç 21:45'te Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir.

Şans Topu çekilişlerini canlı olarak izlemek de mümkündür. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısı ile saat 21:15 itibarıyla Şans Topu çekilişi canlı olarak izlenebilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Vatandaşlar, en geç saat 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden sonuçları görüntüleyebilir.

Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

Şans Topu sonuçları açıklandığı andan itibaren Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Şans Topu sonuçlarını ve diğer tüm şans oyunlarına dair bilgileri görüntüleyebilir.

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ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 31 Ocak 2018 tarihli 868. hafta çekilişinde 5+1 bilen olmayınca büyük ikramiye üçüncü kez devrederek bu akşamki çekilişe 2 milyon 563 bin 719 lira 33 kuruş ikramiye devretmişti.

Çekilişte aynı zamanda 5 bilen 28 kişi 3 bin 438 lira 85'er kuruş, 4+1 bilen 284 kişi 339 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 843 kişi 33 lira 40'ar kuruş, 3+1 bilen 9 bin 615 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 113 bin 312 kişi 3 lira 95'er kuruş, 2+1 bilen 87 bin 492 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1+1 bilen 287 bin 694 kişi de 3'er lira ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 3. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 2.563.719,33 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 28 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.438,85 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 284 Kişi Başına Düşen İkramiye 339,45 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.843 Kişi Başına Düşen İkramiye 33,40 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 9.615 Kişi Başına Düşen İkramiye 17,10 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 113.312 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,95 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 87.492 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,15 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 287.694 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,00 TL

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