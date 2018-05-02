Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba akşamları çekilişi yapılan Şans Topu'nda 881. hafta heyecanı bu akşam yaşanacak. Her hafta 5+1 bilen talihlilerin ikramiye kazandığı Şans Toppu'nda bu haftanın kazanan numaraları merakla bekleniyor. Peki Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2 Mayıs Şans Topu çekilişi ve detaylar...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Binlerce vatandaşın büyük heyecanla beklediği Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak. Haftanın kazanan numaralarının belli olacak Şans Topu çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır. Kazanan numaraların belirlenmesi, çekilişin tamamlanması ve sonuçların duyurulması ise en geç 21:45'tir.
Vatandaşlar, saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir, çekilişin videosunu izleyebilir.
Çekilişi canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret etmek gerekmektedir.
ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA
Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 25 Nisan 2018 tarihli 880. hafta çekilişinde 5+1 bilen 3 kişi 284 bin 485 lira 65'er kuruş ikramiye kazanmıştı.
25 Nisan 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 05 - 14 - 18 - 26 - 30 + 12
Ayrıca çekilişte 5 bilen 47 kişi bin 815 lira 90'ar kuruş, 4+1 bilen 296 kişi 288 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 934 kişi 28 lira 95'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 673 kişi 18 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 103 bin 234 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2+1 bilen 68 bin 501 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1+1 bilen 218 bin 147 kişi de 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|3
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|284.485,65 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|47
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.815,90 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|296
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|288,65 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.934
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|28,95 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|7.673
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|18,90 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|103.234
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,85 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|68.501
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,85 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|218.147
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,50 TL
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