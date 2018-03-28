Şans Topu sonuçları, bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak olan çekilişle birlikte açıklanacak. Çekiliş öncesinde vatandaşlar Şans Topu sonuçlarının saat kaçta belli olacağını sorguluyor. Peki Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 28 Mart MPİ Şans Topu çekilişi ve detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Her hafta Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Şans Topu çekilişleri, Çarşamba akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişler en geç 21:45'te sona erer ve böylece haftanın kazanan numaraları belli olur.

Şans Topu sonuçlarının belli olmasıyla birlikte ikramiye bilgileri de kısa süre içinde yayınlanır. Sonuçlar, Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden erişime açılır. Sonuçları görüntülemek için saat 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine giriş yapmak yeterlidir.

Çekiliş sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

ŞANS TOPU OYUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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