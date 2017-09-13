Milli Piyango İdaresi tarafından her Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu oyununun 848'inci hafta çekilişi bu akşam yapıldı. 5+1 bilenin çıkması durumunda büyük ikramiyenin sahibini bulduğu Şans Topu'nda bu hafta 686 bin 557 lira 65 kuruşluk büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. İşte 13 Eylül 2017 tarihli Şans Topu sonuçları...
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13 Eylül 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 03 - 09 - 23 - 27 - 32 + 07
686 bin 557 lira 65 kuruşluk büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Balıkesir'in Bandırma ilçesinden satın aldığı kaydedildi.
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|1
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|686.557,65 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|22
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3.121,45 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|390
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|176,10 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.410
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|26,90 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|8.066
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|14,20 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|86.546
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,70 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|68.795
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4,70 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|215.716
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|2,85 TL
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Şans Topu sonuçları, resmi ve ilk olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden açıklanmaktadır. Çekilişin ardından vatandaşlar www.millipiyango.gov.tr adresine girerek Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebilir. Öte yandan çekiliş esnasında kaydedilen çekiliş videosunu da izleyebilir.
Çekiliş sonuçları resmi olarak MPİ'nin sitesinde yer aldıktan sonra, Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de takip edebilir.
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ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTA ÇIKAN NUMARALARI
6 Eylül 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 02 - 06 - 11 - 13 - 26 + 06
Şans Topu'nun 847. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 697 bin 614 lira 60 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Fatih ilçesinden satın aldığı kaydedildi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 16 kişi 4 bin 360 lira 85er kuruş, 4 artı 1 bilen 246 kişi 283 lira 60ar kuruş, 4 bilen 2 bin 951 kişi 31 lira 55er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 638 kişi 15 lira 70er kuruş, 3 bilen 83 bin 715 kişi 3 lira 85er kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 441 kişi 5 lira 25er kuruş, 1 artı 1 bilen 189 bin 421 kişi ise 3 lira 30ar kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|1
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|697.614,60 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|16
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4.360,85 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|246
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|283,60 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|2.951
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|31,55 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|7.638
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|15,70 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|83.715
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,85 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|62.441
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,25 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|189.421
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,30 TL
ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ
Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-34 arasında ve 1-14 arasında toplamda 6 numarayı tahmin etmeye çalıştığı bir şans oyunudur.
Şans Topu oyununda katılımcılar 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 şeklinde doğru numara tahmin etmeye çalışır. İlk sayı kümesinden 5 adet, ikinci sayı kümesinden ise 1 adet rakam çekilmektedir.
Çekiliş sonrasında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4 bilen katılımcılar ikramiyelerini loto bayilerinden, 4+1 ve 5 bilen katılımcılar ikramiyelerini loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden, 5+1 bilen katılımcılar ikramiyelerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alır.
Eğer çekiliş haftasında hiç kimse 6 rakamı doğru tahmin edemezse, büyük ikramiye katlanarak haftaya devreder. Talihli kişi, çekiliş tarihinin üzerinden 1 yıl geçerse ve ikramiyesini almaz ise, ikramiye zaman aşımına uğrar.
İkramiye kazanan kuponlarda herhangi bir tahrif, yırtılma, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş veya sahte biletlere ikramiye ödenmez. Kazanan bir bilete ikramiye ödemesi yapılması için biletin barkot numarası, çekilen sayıları, bilet güvenlik numarası ve arka yüzde yer alan bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekmektedir.
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