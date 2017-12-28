Şans Topu sonuçlarını bekleyen yüz binlerce vatandaş, dün akşam yapılan çekiliş sonrasında kazanan numaraları ve ikramiye bilgilerini görüntülemeye başladı. Sonuçları henüz öğrenemeyen vatandaşlar ise, internet üzerinde "Şans Topu sonuçları sorgulama" ve "Şans Topu sonuçları" aramalarını arttırdı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

27 Aralık tarihli Şans Topu sonuçları: 06 - 08 - 25 - 28 - 33 + 05

Bu haftaki Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 2 talihli 360 bin 891 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin Eskişehir'in Odunpazarı ve Kocaeli'nin İzmit ilçelerinde kuponlarını yatırdığı tespit edildi.

Öte yandan Şans Topu'nda 5 bilen 25 kişi 2 bin 887 lira 55'şer kuruş, 4+1 bilen 241 kişi 299 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 712 kişi 35 lira 45'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 653 kişi 18 lira 35'er kuruş, 3 bilen 78 bin 260 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2+1 bilen 62 bin 428 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1+1 bilen 214 bin 903 kişi de 3'er lira ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 360.891,50 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 25 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.887,55 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 241 Kişi Başına Düşen İkramiye 299,95 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.712 Kişi Başına Düşen İkramiye 35,45 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.653 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,35 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 78.260 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,30 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 62.428 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,45 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 214.903 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,00 TL

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Şans Topu sonuçları

Şans Topu Çekilişi

MPİ

şans topu çekiliş sonuçları

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