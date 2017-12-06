Şans Topu sonuçları saat kaçta? Büyük ikramiye... 6 Aralık 2017 MPİ Milli Piyango

Şans Topu sonuçları için vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu'nda 2 haftadır devreden büyük ikramiyeyi kazanbilmek için biletlerini satın alanlar sonuçların açıklanacağı saati beklmeye başladı. Peki, 6 Aralık 2017 Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango MPİ Şans Topu sonuçları için merak edilen soruların yanıtı...
Millli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan Şans Topu çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonucuna göre büyük ikramiyeyi kazanıp kazanamadığını merak eden vatandaşlar için bu haftaki Şans Topu sonuçları çekiliş saati başladıktan sonra en geç 1 saat içerisinde açıklanmaktadır.
Geçtiğimiz hafta yapılan 859. hafta çekilişinde büyük ikramiye olan 1 milyon 520 bin 939 lira 94 kuruş haftaya devretmişti. Kazandıran numaralar 03 - 06 - 07 - 13 - 27 + 03 olarak belirlenirken, 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirdi.
Şans Topu'nun 29 Kasım 2017 tarihinde yapılan 859. hafta çekilişinde büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirdi. İşte kazandıran numararların 03 - 06 - 07 - 13 - 27 + 03 olarak belirlendiği 859. hafta Şans Topu ikramiye bilgileri:
|5+1 bilen kişi sayısı :
|2. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|1.520.939,94 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|13
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5.996,75 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|268
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|291,15 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|3.326
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|31,35 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|8.301
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|16,05 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|99.095
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,65 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|67.350
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,45 TL
|1+1 bilen kişi sayısı :
|204.900
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,40 TL
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