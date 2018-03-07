Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan hizmet binasında Noter huzurunda yapılan çekilişle açıklandı. Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta tutarı 789 bin 141 lira olarak açıklanan büyük ikramiye haftaya devretmişti. Bu hafta dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 3 milyon 727 bin 500 lira olarak açıklandı. Büyük ikramiye tutarı ise 1 milyon 670 bin 649 lira olarak belirlendi. Şans Topu'nda 873. hafta çekiliş sonuçları az önce duyuruldu. İşte Milli Piyango tarafından açıklanan 7 Mart Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI

7 Mart Şans Topu sonucu: 05 - 08 - 14 - 17 - 32 + 09

Şans Topu'nun bu haftaki büyük ikramiye tutarı 1 milyon 670 bin 649 lira olarak açıklandı. 5+1 bilen 7 kişi kişi başı 238 bin 664 lira kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Çankaya, Bilecik'in Osmaneli, Konya'nın Ereğli, Karat, Yalova'nın Çiftlikköy ve diğer ikisinin İstanbul'un Kadıköy ilçesinden satın aldığı bildirildi.

5+1 bilen kişi sayısı : 7 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 238.664,20 TL 5 bilen kişi sayısı : 20 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.407,75 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 337 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 261,65 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.962 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 29,75 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 7.963 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,55 TL 3 bilen kişi sayısı : 108.599 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,80 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 71.891 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,70 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 233.083 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL

BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun 28 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 872. hafta çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. Kazandıran numaraların 02 - 05 - 06 - 14 - 30 + 13 olarak belirlendiği Şans Topu'nda, 5 bilen 20 kişi 3 bin 945 lira 75 kuruş, 4+1 bilen 167 kişi 473 lira, 4 bilen 2 bin 434 kişi 43 lira 25 kuruş, 3+1 bilen 5 bin 720 kişşi 23 lira 15 kuruş, 3 bilen 79 bin 892 kişi 4 lira 60 kuruş, 2+1 bilen 57 bin 639 kişi 6 lira 40 kuruş, 1+1 bilen 202 bin 669 kişi 3 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 789.141,73 TL 5 bilen kişi sayısı : 20 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.945,75 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 167 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 473,00 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.434 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 43,25 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.720 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 79.892 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,60 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 57.639 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,40 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 202.669 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL

ŞANS TOPU'NUN ÖZELLİKLERİ

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