Cumartesi günü gerçekleşen törenle evlenerek Sussex Dükü ve Düşesi, unvanlarını alan Prens Harry-Meghan Markle çifti, tören sonrası katıldıkları ilk kraliyet programında arı sürprizi yaşadı. Prens Charles'ın 70'inci yaş günü kutlaması için verilen davette Prens Harry'i arı soktu.

İLK KUTLAMALARINA KATILDILAR

Balayını erteleyen çift, Prens Charles'ın 70'inci doğum gününü kutlamak için Buckingham Sarayı bahçesindeki kutlamaya katıldı.

Prens Harry'i, babasının hayır işlerini öven bir konuşma yaparken kulağını arı soktu.

HERKES KAHKAHAYA BOĞULDU

Arının kulağını sokmasıyla "Arı beni iyi soktu" diyen Prens Harry, herkesi kahkahaya boğdu. Prense gülenlerin arasında eşi Meghan da vardı.

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