Santa Fe - River Plate düellosu

Santa Fe ve River Plate, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Copa Libertadores Grup 4 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:30. 4 puanlı Santa Fe 3. sırada bulunuyor, River Plate 8 puana sahip ve 1. sırada. Santa Fe, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. River Plate son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 541 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Santa Fe kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, River Plate sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Santa Fe son hafta oynanan River Plate maçında 2-1 yenildi.

River Plate, Santa Fe karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Santa Fe, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

River Plate, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. River Plate, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.