Santos - Cruzeiro maç önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Santos, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Cruzeiro takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Santos 6 puanla 15. sırada, Cruzeiro 7 puanla 13. sırada bulunuyor. Santos son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Cruzeiro, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 334 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Santos kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.80, Cruzeiro sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Santos son hafta oynanan Avai maçında 1-1 berabere kaldı.

Cruzeiro ise Botafogo maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Santos, 5 gol attı ve 1 gol yedi.

Cruzeiro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Cruzeiro, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.