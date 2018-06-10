Santos - Internacional maç önü

Brezilya Serie A maçında Santos ile Internacional, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:00. Santos 10 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Internacional 16 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Santos, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Internacional, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 322 kodlu maçı oynayanlar; Santos galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.80, Internacional galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Santos önceki hafta Internacional mücadelesinde 2-0 yenildi.

Internacional, Santos karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Santos, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 4 gol yedi.

Internacional, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Internacional 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.