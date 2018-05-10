Santos Laguna - Club America maç önü

Meksika Liga MX Clausura Yarı Final maçında Santos Laguna ile Club America, 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. Santos Laguna, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Club America son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 517 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Santos Laguna kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Club America sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Santos Laguna son hafta oynanan Club America maçında 0-1 yenildi.

Club America, Santos Laguna karşılaşmaında 0-1 kazandı.