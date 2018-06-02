Santos - Vitoria maçı heyecanı

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Santos, 03 Haziran 2018 Pazar günü Vitoria takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Santos 6 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Vitoria 8 puanda ve 16. sırada. Santos, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Vitoria son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 395. İddaa'da Santos kazanır 1.55, berabere biter 3.10, Vitoria kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Santos son haftadaki Avai müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Vitoria, Flamengo karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Santos, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Vitoria, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vitoria 6 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.