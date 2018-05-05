Sao Paulo - Atletico Mineiro düellosu

Sao Paulo ve Atletico Mineiro, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:00. Sao Paulo 5 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Atletico Mineiro 6 puanda ve 4. sırada. Sao Paulo son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Atletico Mineiro, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 415. İddaa'da Sao Paulo kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Atletico Mineiro kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sao Paulo önceki hafta Bahia mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Atletico Mineiro ise Gremio Alegrense maçında 4-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sao Paulo, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Atletico Mineiro, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Mineiro 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.