Sao Paulo - Botafogo rakamlar

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Sao Paulo, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Botafogo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. Sao Paulo 13 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Botafogo 9 puanda ve 12. sırada. Sao Paulo son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Botafogo, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 263 kodlu maçı oynayanlar; Sao Paulo galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.20, Botafogo galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Sao Paulo son haftadaki Bahia müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Botafogo ise Cruzeiro karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sao Paulo, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Botafogo, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Botafogo 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.