Sao Paulo - Internacional sahaya çıkıyor

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Sao Paulo, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Internacional takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:30. 16 puanlı Sao Paulo 4. sırada bulunuyor, Internacional 15 puana sahip ve 5. sırada. Sao Paulo son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Internacional, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 448. İddaa'da Sao Paulo kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Internacional kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Sao Paulo son haftadaki Flamengo müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Internacional, Figueirense karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sao Paulo, 7 gol attı ve 4 gol yedi.

Internacional, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Internacional 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.