Sao Paulo - Santos rakamlar

Brezilya Serie A maçında Sao Paulo ile Santos, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Sao Paulo 7 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Santos 6 puanda ve 13. sırada. Sao Paulo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Santos, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 439. İddaa'da Sao Paulo kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Santos kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Sao Paulo önceki hafta Ferroviaria mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Santos, Santo Andre karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Sao Paulo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sao Paulo, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Santos, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Santos, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.