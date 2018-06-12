Sao Paulo - Vitoria rakamlar

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Sao Paulo, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü Vitoria takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:30. 20 puanlı Sao Paulo 3. sırada bulunuyor, Vitoria 12 puana sahip ve 15. sırada. Sao Paulo, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Vitoria, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 421 kodlu maçı oynayanlar; Sao Paulo galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Vitoria galibiyet oranı 6.25. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Sao Paulo son hafta oynanan Bahia maçında 1-1 berabere kaldı.

Vitoria ise Flamengo karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Sao Paulo, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 4 gol yedi.

Vitoria, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Vitoria, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.