Sara Sampaio: Lütfen bu güzel fillere zarar vermeyin

Dünyaca ünlü turizm adası Phuket’te tatil yapan Sara Sampaio, Instagram hesabından anlamlı bir çağrıda bulundu.





Fil barınağını ziyaret eden 26 yaşındaki güzel, "Burada şiddet gören hayvanları tedavi ediyorlar. Eğer gelirseniz, lütfen bu güzel fillere zarar veren turizmi desteklemeyin" mesajını yayınladı.



İşte Sara Sampaio’nun o Instagram paylaşımı:



Sara Sampaio